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«Сочи» и «Црвена Звезда» не могут согласовать трансфер Дркушича

10 Августа 2023 • 14:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

«Сочи» и «Црвена Звезда» пока не могут договориться о трансфере словенского защитника Вани Дркушича.

По информации издания «РБ Спорт», «Сочи» не готов отпускать Дркушича менее чем за 3 миллиона евро. Однако «Црвена Звезда» не намерена платить такие деньги и пытается сбить цену. В настоящий момент прогресса в переговорах не наблюдается.

В текущем сезоне 23-летний Дркушич провёл за «Сочи» три матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

Свой ближайший матч южане проведут 13 августа против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Ваня Дркушич трансферы футбола - лето 2023
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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