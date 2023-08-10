«Сочи» и «Црвена Звезда» не могут согласовать трансфер Дркушича

«Сочи» и «Црвена Звезда» пока не могут договориться о трансфере словенского защитника Вани Дркушича.

По информации издания «РБ Спорт», «Сочи» не готов отпускать Дркушича менее чем за 3 миллиона евро. Однако «Црвена Звезда» не намерена платить такие деньги и пытается сбить цену. В настоящий момент прогресса в переговорах не наблюдается.

В текущем сезоне 23-летний Дркушич провёл за «Сочи» три матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

Свой ближайший матч южане проведут 13 августа против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.