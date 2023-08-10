​Суд оштрафовал «Зенит»

«Зенит» был оштрафован на 300 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

«Зенит» был признан виновным в организации праздничных мероприятий без согласования с правоохранительными органами. Инцидент имел место быть в мае текущего года, когда «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» со счётом 3:2 и стали чемпионами России пятый год подряд.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.