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​Суд оштрафовал «Зенит»

10 Августа 2023 • 13:58 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

«Зенит» был оштрафован на 300 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

«Зенит» был признан виновным в организации праздничных мероприятий без согласования с правоохранительными органами. Инцидент имел место быть в мае текущего года, когда «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» со счётом 3:2 и стали чемпионами России пятый год подряд.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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ЗЕНИТ ФАКЕЛ
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