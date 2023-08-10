Шавло: «Спартак» ждёт очень сложный матч с «Уралом»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о матче четвертого тура чемпионата России, в котором «красно-белым» будет противостоять «Урал».

«Урал» - неудобная команда. Для «Спартака» это будет очень сложная игра. Надеюсь, тренерский штаб найдет оптимальный состав, чтобы победить», - приводит слова Шавло издание «РБ Спорт».

Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится в пятницу, 11 августа, на стадионе в Екатеринбурге. После трех проведенных туров чемпионата России екатеринбургский клуб с семью баллами занимает четвертое место в турнирной таблице, а москвичи располагаются на первой строчке.