Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Краснодаром».

- Как вам матч с «Краснодаром?

Игра получилась не просто интересная. Два матча подряд мы видели валидольные сюжеты. До этого «Спартак» с «Пари НН» выдали суперигру. А вчера «Динамо».

- Всего за 12 минут «Краснодар» превратил 0:2 в 2:2. Что об этом думаете?

- Проблемы как были, так и остались – это оборона. 2:0 – комфортный счет, причем бело-голубые выдали очень хорошие полчаса. А когда пропустили, то в концовке гости имели серьезное преимущество. Они забили, и плюс еще пенальти не реализовали. А если бы реализовали, то игра вообще могла бы повернуться в другую сторону. Хотя это была концовка первого тайма. Но это преимущество сказалось бы и во втором тайме. А так мы увидели настоящие качели в исполнении «Динамо».

- «Динамо» провело два матча с «Краснодаром» и пропустило 6 мячей. Это неудобный соперник?

- Не сказал бы. Он играет в атаку. Это концепция клуба.

- Личка после матча сказал, что теперь придется всегда забивать 4 гола и верить, что соперник столько не забьет. Он понимает, что проблемы в защите останутся?

- Думаю, в душе он это понимает. Это только сборная Бразилии может забить, сколько захочет. А у нас нет таких команд. Поэтому проблемы в обороне будут многое решать.

- Результативность «Динамо» вас порадовала?

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Порадовала. Игра вообще была сумасшедшая. Особенно для болельщиков. А для тренера такой матч всегда валидольный.

- Как отнеслись к ситуации с Норманном, который уехал из расположения «Динамо» под предлогом беспокойства за свою безопасность?

- Это просто чушь. Я читал эти новости. Ни одного иностранца в России никто не тронул. Это просто отмазка. Тем более он не попадает в основной состав. Может быть, он и беспокоится за свою безопасность, но на него персонально никто не охотится. Пусть это останется на его совести. Клуб правильно решил подавать на футболиста в суд. Я это поддерживаю. Нельзя спускать с рук такие вещи.

- Появилась информация, что представителей Тюкавина не устроило предложение о продлении контракта, которое сделало «Динамо». Есть опасения, что клуб потеряет игрока?

- Всегда есть такие риски, когда делами футболиста занимается агент. Понятно, что он будет пытаться улучшить условия Тюкавина, потому что сам получает свой процент с любой сделки.

- Но ведь у клуба есть риск потерять ключевого футболиста.

- Естественно. Вчера очень здорово сыграл Грулев. У Лички теперь будет дилемма, ставить Грулева с «Балтикой» или нет. Вчера игрок был просто хорош. Так что связка Грулев – Тюкавин, выглядит очень перспективной.

- Допускаете потери очков от «Балтики» в следующем туре? «Спартаку» этот соперник потрепал нервы.

- Нет. Если настрой будет такой же, как в Питере, и как вчера, москвичи обыграют этого соперника.

- Контракт с Захаряном «Динамо» тоже не продлен. Это вас беспокоит?

- Хотелось бы оставить этого парня. Но футбол – это бизнес. Если за него дадут хорошие деньги, то «Динамо» его продаст. Здесь весь вопрос в цене. За так его никто не отдаст. Но мы видели, как Захарян играл в прошлом сезоне, когда шли все разговоры о «Челси». Как Арсен будет играть, мы не знаем. Все дело в его настрое. В этом плане не хочется терять парня.

Елена Григорьевская