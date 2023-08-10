Олусегун прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун дал комментарий после поражения от московского «Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России. «Быки» потерпели поражение со счетом 3:4.

«Я не знаю, что случилось на последних минутах с «Динамо», но думаю, что это была индивидуальная ошибка. Нам надо работать над этим. Но уже надо думать о следующей игре», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

После двух туров краснодарский клуб занимает последнее место в группе D.

Следующим соперником «быков» будет «Оренбург». Встреча четвертого тура Премьер-лиги состоится в субботу, 12 августа.