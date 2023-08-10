Камоцци — о Чалове: «У него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов способен проявить себя в Европе.

«Он — отличный нападающий. У него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл за «армейцев» шесть матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 Чалов выступал за швейцарский «Базель», в составе которого провёл 16 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.