Игрок «Факела» Ивахнов: «ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне»

Форвард воронежского «Факела» Матвей Ивахнов поделился мнением о шансах московского ЦСКА навязать борьбу петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге.

«ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне. ЦСКА одна из самых дисциплинированных команд в России. Плюс у них стабильная оборона и хорошие нападающие», - цитирует нападающего издание «РБ Спорт».

Напомним, что в Кубке России «Факел» на выезде одолел «армейцев» со счетом 2:0.

После трех туров чемпионата России ЦСКА набрал шесть баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Владимира Федотова встретятся с «Сочи».