​Арбитр Безбородов снова остался без работы в туре РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал информацию о назначениях арбитров на матчи четвёртого тура Премьер-лиги. Стоит отметить, что Владислав Безбородов назначений не получил. Этот рефери пропустит уже второй тур чемпионата России кряду.

Напомним, что в недавнем матче между «Ахматом» и ЦСКА Безбородов допустил грубейшую ошибку. Он нарушил протокол работы, заменив цвет карточки уже после того, как пенальти за нарушение был исполнен. В итоге пенальти перебивали. Сообщалось, что ВАР в той ситуации забыл включить микрофон, поэтому Безбородов поздно услышал подсказу.

Матчи четвёртого тура чемпионата России пойдут 11, 12, 13 и 14 августа.