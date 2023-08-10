Полузащитник «Ростова» Байрамян: «Сначала надо набрать минимальное количество очков, чтобы остаться в РПЛ»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о целях команды в сезоне-2023/24.

Игрок отметил, что команда идёт от игры к игре, а целью является занять более высокое место в чемпионате, а в Кубке добраться, как можно дальше. Также он отметил, что согласен с наставником команды с берегов Дона Валерием Карпиным.

«Сначала надо набрать минимальное количество очков, чтобы остаться в РПЛ, обезопасить себя от вылета, а дальше уже стараться забраться высоко», — заявил Байрамян в разговоре с «Матч ТВ».

После трех туров РПЛ «Ростов» имеет в своем активе четыре набранных очка.