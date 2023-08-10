Талалаев: «Бонгонда - это Промес версия 2.0»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Тео Бонгонда.

«Это индивидуально сильный футболист. Можно сказать, Промес версия 2.0. Только с другого фланга. Если они ещё и взаимодействия наладят, тогда будет тяжело многим командам», - высказался специалист в эфире «Матч ТВ».

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в летнее трансферное окно. В трех поединках чемпионата России полузащитник записал на свой счет два забитых мяча.

Контракт Тео с «красно-белыми» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.