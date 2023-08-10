В «Динамо» рассказали, когда состоится игра против 2DROTS

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда состоится товарищеский матч против медийной команды 2DROTS.

Спортивный деятель отметил, что дата практически известна, осталось только согласовать вопрос с трансляцией.

«Скорее всего, матч будет в паузу для игр сборных. Состав «Динамо» будет состоять из тех, кого не вызовут в национальные сборные», - приводит слова Пивоваров журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

Напомним, что 2DROTS получил право сыграть матч против «Динамо» благодаря победе в Московском кубке селебрити (МКС).