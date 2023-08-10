Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Конкретные предложения есть, оно не одно»

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Конкретные предложения есть, оно не одно. Но все вопросы к моему агенту, он всё знает. Не могу сказать, что перерос уровень чемпионата - здесь такие звёзды играют», - передает слова Сулейманова издание «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сулейманов провел три поединка. 23-летний форвард не отметился результативными действиями.

В последнем матче «Пари НН» потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 4:5.