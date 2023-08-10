Полузащитник «Факела» Квевеквескири высказался о проблемах клуба с логистикой

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о проблемах клуба с логистикой.

Напомним, что аэропорт в Воронеже временно закрыт до особого распоряжения.

Игрок отметил, что для него нынешняя ситуация является сложной, но терпимой, ведь человек может выдержать всё, надо лишь убрать лишние мысли из головы.

«Если будем постоянно переживать, ничего хорошего не будет. В такой ситуации мы, «Краснодар» и «Ростов», что теперь делать?», - приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

Напомним, что после трех туров РПЛ воронежский клуб не имеет ни одного очка в своем активе.