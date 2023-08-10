Божович: «Дзюба сделал большую ошибку, когда поехал в Турцию»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду». Вместо этого варианта российский форвард выбрал турецкий «Адана Демирспор».

«Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его «Црвена Звезда» хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку. Он был бы героем «Црвены Звезды»!» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Дзюба провел в Турции несколько месяцев, после чего расторг контракт с клубом. В феврале нападающий вернулся в чемпионат России, заключив трудовое соглашение с московским «Локомотивом». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.