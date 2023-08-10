Новичок ЦСКА Файзуллаев: Жду своего шанса и стараюсь на сто процентов

Новичок московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о прошедшем матче Кубка России, в котором столичный клуб на своем поле потерпел поражение от воронежского «Факела» (0:2).

Игрок отметил, что все футболист выложились на максимум, но не хватило реализации моментов.

«Насчёт возможного дебюта перед игрой мне ничего не говорили. Жду своего шанса и стараюсь на сто процентов», - приводит слова Файзуллаева «Чемпионат».

Напомним, что 19-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро, заключив контракт до 30 июня 2026 года.