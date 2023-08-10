Клуб РПЛ заинтересован в нападающем ЦСКА Гайче

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который является спортивным директором «Оренбурга», высказался касательно возможного подписания нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча.

«Его аренда в «Оренбург» возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА», - приводятся слова представителя клуба на страницах Sport24.

Гайч связан контрактными обязательствами с «армейским» клубом до 2025 года.

В прошлом сезоне 24-летний аргентинец выступал на правах аренды за «Верону». Адольфо принял участие в 17 поединках Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами.