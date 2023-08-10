Агент: «Батырев входит в планы «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, высказался о будущем 21-летнего футболиста.

По словам агента, Батырев входит в планы клуба, поэтому сейчас тема его возможного перехода в другую команду не обсуждается.

«Всё зависит от того, как он будет работать на тренировках. Если он выходит на поле, значит, ему доверяют. Сейчас нет речи о его трансфере или аренде», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батырев провёл за «Сочи» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость сейчас оценивается в 200 тысяч евро.