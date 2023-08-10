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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Испанский клуб сделал предложение по Захаряну - известна сумма

10 Августа 2023 • 11:59 Комментировать

Московскому «Динамо» поступило предложение по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. В подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Реал Сосьедад».

Согласно данным журналистов Metaratings.ru, боссы испанского клуба предложили за российского игрока 11 миллионов евро. Впрочем, «Динамо» не устраивает такая сумма. «Бело-голубые» хотят заработать на продаже Захаряна менее 15 миллионов.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». За первую команду москвичей он выступает с 2021 года. Стороны связаны контрактом до середины 2024 года.

В этом сезоне чемпионата России полузащитник провел три матча, забил гол и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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