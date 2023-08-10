Испанский клуб сделал предложение по Захаряну - известна сумма

Московскому «Динамо» поступило предложение по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. В подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Реал Сосьедад».

Согласно данным журналистов Metaratings.ru, боссы испанского клуба предложили за российского игрока 11 миллионов евро. Впрочем, «Динамо» не устраивает такая сумма. «Бело-голубые» хотят заработать на продаже Захаряна менее 15 миллионов.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». За первую команду москвичей он выступает с 2021 года. Стороны связаны контрактом до середины 2024 года.

В этом сезоне чемпионата России полузащитник провел три матча, забил гол и отдал результативную передачу.