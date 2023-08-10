Сёмин: «Сейчас РПЛ входит в десятку лучших европейских чемпионатов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

По мнению специалиста, чемпионат России входит в десятку сильнейших европейских лиг. Напомним, весной прошлого года российские клубы были отстранены от всех международных турниров.

«В российской лиге сохранился неплохой уровень. Есть интересные легионеры, свои молодые ребята. Думаю, сейчас РПЛ входит в десятку лучших европейских чемпионатов», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После трёх туров нынешнего розыгрыша РПЛ лидерство в турнирной таблице между собой делят «Спартак» и «Краснодар», набравшие по девять очков. Четвёртый тур пройдёт в период с 11 по 14 августа.