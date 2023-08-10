Божович: «Спартак» - лучший клуб России»

Черногорский тренер Миодраг Божович, который известен по работе с рядом клубов Российской премьер-лиги, высказал мнение о московском «Спартаке».

«Жалею ли, что не возглавил «Спартак»? Конечно! Это лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда», - приводит слова Миодрага издание «Спорт-Экспресс».

«Спартак» стартовал в новом сезоне с пяти побед подряд. В турнирной таблице Российской премьер-лиги московский клуб занимает первое место с девятью набранными баллами. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Уралом» на выезде.