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Салтыков: «В матче с «Зенитом» у нас было достаточно моментов, надо только поработать над реализацией»

10 Августа 2023 • 11:28 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Зенит
окончен

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:1) в матче группового этапа Кубка России.

18-летний футболист считает, что «Крылья Советов» плохо реализовывали свои голевые моменты, из-за чего самарцам и не удалось добиться положительного результата.

«Забив гол, «Зенит» сел в оборону, и у нас было достаточно моментов, надо только поработать над реализацией. Не у многих команд с таким соперником бывает столько моментов», — цитирует Салтыкова Metaratings.

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Свой следующий матч самарцы проведут 12 августа против «Локомотива» в рамках четвёртого тура РПЛ. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Никита Салтыков
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