«Вердер» хочет арендовать защитника «Локомотива»

Армянский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян по-прежнему находится в сфере интересов бременского «Вердера». Как сообщает в соцсетях инсайдер Грач Хачатрян, российский клуб хочет выручить с продажи футболиста пять миллионов евро.

Немецкая сторона считает эту сумму завышенной. «Вердер» готов рассмотреть возможность аренды Тикнизяна.

Наир очень удачно начал сезон в составе «железнодорожников». Защитник принял участие в пяти поединках во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.