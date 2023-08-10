Бальбуэна отреагировал на уход Норманна из «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал уход из клуба хавбека Матиаса Норманна.

«О ситуации с Норманном мы узнали от клуба. До этого в команде ничего не знали. Мы можем пожелать ему только всего самого лучшего в новом клубе», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

Норманн перебрался в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды осенью 2022 года. В составе столичного коллектива норвежский полузащитник провел 18 поединков во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

После трех туров «бело-голубые» занимают шестое место в Премьер-лиге.