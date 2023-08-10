Андрей Федун оценил трансфер Медины в «Спартак»

Андрей Федун, который является братом экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет перехода полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Это бизнес - где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков. Пока рано что-то говорить, посмотрим», - приводит слова Федуна издание «РБ Спорт».

Парагвайский полузащитник перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Медина провел один поединок и забил один гол.

По итогам трех туров «народная команда» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.