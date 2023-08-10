Божович - Промесу: «Надо жениться на русской и оставаться в России»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал совет нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу, которого на родине хотят посадить в тюрьму.

«Что ему делать? Надо жениться на русской и оставаться в России! Дома его заберут (в тюрьму), если он туда приедет», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Промес занял второе место в гонке бомбардиров Премьер-лиги. Нападающий забил 20 голов (три – с пенальти) в 27 поединках.

В новом розыгрыше чемпионата России Квинси провел три встречи, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.