Магомед-Шапи Сулейманов: «Скучал по «Краснодару», раньше конкуренция в команде была сильнее»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, проведший прошлый сезон в «Хапоэле» из Беэр-Шевы на правах аренды, признался, что скучал по своему родному клубу.

Напомним, вчера, 9 августа, «быки» уступил «Динамо» (3:4) в матче группового этапа Кубка России. Сулейманов вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле весь матч.

«Я скучал по «Краснодару». Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. У меня раньше была сильнее конкуренция в команде», — приводит слова Сулейманова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 12 августа против «Оренбурга» в рамках четвёртого тура РПЛ. Начало — в 17:30 по московскому времени.