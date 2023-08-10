Экс-тренер «Зенита» Петржела не сдержал слово и согласился на работу в России

Чешский специалист Властимил Петржела, который в одном из своих интервью наотрез отказался рассматривать вариант трудоустройства в России, в общении с журналистами журнала «Первоспортивный» начал противоречить своим словам.

Экс-тренеру «Зенита» в переписке было предложено посотрудничать с московским ЦСКА в качестве эксперта по чешским футболистам. На это шуточное предложение специалист разу же ответил согласием.

«Если я буду знать этих игроков, то да, конечно», - написал Петржела.

Ранее Властимил заявлял, что в нынешней политической ситуации не станет сотрудничать с российскими клубами.