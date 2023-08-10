Ивахнов: «Какие цели на сезон у «Факела»? Избежать стыковых матчей»

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов рассказал о личных и командных целях на нынешний сезон.

«Как можно больше играть, набираться опыта и забивать голы. Какие цели на сезон у «Факела»? Избежать стыковых матчей», — цитирует Ивахнова Metaratings.

Напомним, вчера, 9 августа, команда из Воронежа обыграла ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

После трёх туров РПЛ «Факел» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 13 августа против «Зенита». Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 17:30 по московскому времени.