Игрок «Крыльев Советов» Шитов — о матче с «Зенитом»: «В моменте с пропущенным голом мне не хватило оборонительных навыков»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о поражении от «Зенита» (0:1) в матче группового этапа Кубка России.

Футболист отметил, что самарская команда имела хорошие возможности для того, чтобы забить гол, однако сделать ей этого не удалось. Также, как отметил Шитов, в моменте с пропущенным мячом ему не хватило навыков игры в обороне.

«Мне не хватило оборонительных навыков и подсказа. Я чувствовал, что он (Иван Сергеев) сзади. Но потом он отвалился, а подсказ пошёл в моменте, когда уже пошла подача — я не успел сориентироваться», — приводит слова Шитова Metaratings.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 12 августа, когда в рамках четвёртого тура РПЛ встретятся с «Локомотивом». Начало этой игры запланировано на 15:00 по московскому времени.