Из «Спартака» может уйти нападающий

Центрфорвард московского «Спартака» Шамар Николсон может перебраться из Российской премьер-лиги в турецкую Суперлигу. Об этом рапортует Habere Tanik.

По данным источника, серьезный интерес к ямайскому футболисту проявляет «Ризеспор». Клуб провел переговоры с «красно-белыми» и согласовал условия сделки. Теперь «Ризеспору» предстоит договориться с самим игроком.

Николсон связан контрактом с «красно-белыми» до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне форвард сыграл 22 поединка в чемпионате России, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.