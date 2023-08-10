Нападающий ЦСКА Гайч: «Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что счастлив в России и хочет продолжать выступать в РПЛ.

Напомним, вторую часть прошлого сезона аргентинский футболист провёл на правах аренды в итальянской «Вероне».

«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался. У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва», — цитирует Гайча ТАСС.

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В общей сложности за «армейцев» 24-летний нападающий успел провести 33 матча, забить в них три гола и отдать три результативные передачи.