Бубнов: «В матче с «Крыльями Советов» «Зенит» сыграл посредственно»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в кубковом матче против «Крыльев Советов» (1:0).

Эксперт назвал выступление «сине-бело-голубых» в прошедшей встрече посредственным, отметив, что при такой игре в ближайшем матче РПЛ против «Факела» «Зенит» могут ждать неприятности.

«В целом для чемпионов России это была посредственная игра. Думаю, и Семак, и футболисты, что бы они ни говорили, недовольны матчем. Если они так же будут играть с «Факелом», их ждут неприятности», — цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе четыре набранных очка.