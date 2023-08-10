Игрок «Спартака» Игнатов раскрыл свою мечту

23-летний полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил о желании попасть в сборную России.

«Это детская мечта любого футболиста. Конечно, надеюсь [на вызов]. Пока разговора с Валерием Георгиевичем [Карпиным] об этом не было», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Михаил выступал за юношескую и молодежную сборные России. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в пяти поединках за «красно-белых», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

В следующем поединке «Спартак» на выезде встретится с «Уралом».