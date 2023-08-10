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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий рассказал, в чём сила атаки «Локомотива»

10 Августа 2023 • 09:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
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12.08 15:00

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий объяснил, в чём сила атаки московского «Локомотива» в новом сезоне. Специалист назвал вариативность главным качеством, за счёт которого «железнодорожники» преуспевают в передней линии. В качестве примера Непомнящий привёл последнюю игру Кубка России с «Рубином», где «Локомотив» минимально выиграл 1:0.

«После замен, когда соперник устал, «железнодорожники» разобрались внизу, уже без Дзюбы. Забили два и могли ещё забивать. Эта вариативность является богатством», – сказал Непомнящий в беседе с «Газета.Ру».

«Локомотив» набрал 4 очка в первых 3 турах нового розыгрыша Российской премьер-лиги. При этом команда забила 7 мячей. Наряду с московским «Динамо» это четвёртый показатель в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий
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