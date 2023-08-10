Агент Селюк: «Конате интересуются два клуба»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что на 25-летнего футболиста претендуют два клуба.

По словам агента, интерес к Конате проявляет не только команда из РПЛ, но и известный зарубежный клуб.

«Мохамедом интересуется не только известный зарубежный клуб — это не «Лудогорец» или «Ракув», но и клуб из РПЛ», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». В текущем сезоне нападающий провёл за грозненскую команду четыре матча и забил в них два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.