Игнатов: «Спартаку» надо меньше пропускать»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался об игре команды в обороне. В последнем матче против «Пари НН» столичный коллектив пропустил четыре гола, но победил со счетом 5:4.

«Надо стараться меньше пропускать. Есть над чем работать. Будем смотреть, разбирать ошибки. Нужно стремиться, чтобы оборона и вратарь играли на ноль», - приводит слова Игнатова издание «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок «Спартак» проведет против екатеринбургского «Урала» на выезде. Встреча состоится в пятницу, 11 августа. После трех проведенных туров команда Абаскаля лидирует в таблице Премьер-лиги.