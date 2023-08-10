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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатов: «Спартаку» надо меньше пропускать»

10 Августа 2023 • 09:26 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался об игре команды в обороне. В последнем матче против «Пари НН» столичный коллектив пропустил четыре гола, но победил со счетом 5:4.

«Надо стараться меньше пропускать. Есть над чем работать. Будем смотреть, разбирать ошибки. Нужно стремиться, чтобы оборона и вратарь играли на ноль», - приводит слова Игнатова издание «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок «Спартак» проведет против екатеринбургского «Урала» на выезде. Встреча состоится в пятницу, 11 августа. После трех проведенных туров команда Абаскаля лидирует в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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