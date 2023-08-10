Агент Селюк рассказал о сроках восстановления Гбамбле

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, когда его клиент вернётся в строй.

Напомним, 21-летний ивуариец получил повреждение в концовке прошлого сезона. Селюк выразил надежду на то, что вингер сумеет восстановиться к концу текущего месяца.

«После 10 августа у Гбамбле запланировано МРТ. В принципе, он говорит, что чувствует себя уже более-менее хорошо. При ходьбе или во время работы в зале болевые ощущения его не беспокоят. Но одно дело ходить, а другое — бегать, менять направление, бить по мячу», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Гбамбле перешёл в «Ахмат» в январе нынешнего года из словенского клуба «Целе». В прошлом сезоне футболист провёл в составе команды из Грозного пять матчей и забил один гол.

После трёх туров РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Свой следующий матч грозненцы проведут 14 августа против «Пари НН». Начало — в 19:30 по московскому времени.