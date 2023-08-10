Колыванов обеспокоен проблемами «Спартака» в обороне

Бывший российский футболист Игорь Колыванов считает, что московский «Спартак» слишком многое позволяет своим соперникам на поле - и потому много пропускает. Конечно, москвичи пока что могут компенсировать большое количество пропущенных голов мячами забитыми, как это было в кубковом матче с «Пари НН», но Колыванов беспокоится, что так будет не всегда.

- Что «Спартак» забивает много, это хорошо. А вот что много пропускает – не лучший показатель. В чемпионате они под два гола вынимают…, - цитирует слова Колыванова издание Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Уралом».