Деменко: «Конечно, «Зенит» волнуется»

Бывший российский футболист Максим Деменко уверен в том, что в «Зените» переживают из-за неважного старта в чемпионате России. После трех туров чемпионский коллектив набрал лишь четыре очка, проиграв один матч. Деменко считает, что положение догоняющего непривычно для питерцев, а потому сейчас им неуютно.

- А «Зенит», конечно, волнуется. Уже возник отрыв. Малейшая оплошность, игра может не пойти, и все. Конечно они нервничают. Одно дело, когда ты набираешь, другое – когда конкуренты идут без потерь, - цитирует слова Деменко издание Газета.Ru.

В четвертом туре питерский клуб сыграет дома с «Факелом».