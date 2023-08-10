Гайч высказался о будущем в ЦСКА

Легионер московского ЦСКА Адольфо Гайч заявил о том, что не задумывается об уходе из «армейского» коллектива.

«Сейчас я в ЦСКА, мыслей об уходе у меня нет. Я буду бороться за место в составе, буду стараться выдерживать конкуренцию», - приводятся слова аргентинского форварда на страницах издания «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Адольфо провел два матча, в которых получил одну желтую карточку.

В прошлом сезоне 24-летний форвард выступал на правах аренды за «Верону». Гайч принял участие в 17 поединках, записав себе в актив два забитых мяча.