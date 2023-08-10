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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов выяснил главную проблему «Зенита»

10 Августа 2023 • 08:12 Комментировать

Бывший российский нападающий Игорь Колыванов, ныне трудящийся в качестве тренера, поделился своим мнением об игре питерского «Зенита». Он читает, что у действующего чемпиона страны возникли серьезные проблемы с атакой. Такие выводы он сделал после кубкового матча «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Но он верит в то, что ситуацию можно исправить по ходу сезона.

-  У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки. Но, думаю, что у них все равно высококлассные футболисты, и потихонечку они выправят ситуацию, - цитирует слова известного специалиста издание Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Колыванов
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