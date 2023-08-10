Орещук оценил игру «Динамо» под руководством Лички

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре команды под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«Мне очень нравятся последние игры «Динамо». На это «Динамо» приятно смотреть. Не то, что при Йокановиче - этот безвольный, нудный футбол», - цитирует Орещука «Матч ТВ».

Напомним, что Личка занял пост рулевого «Динамо» этим летом.

В последнем матче «бело-голубые» встречались с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России. Московская команда отпраздновала победу со счетом 4:3.

Следующую игру «Динамо» проведет против калининградской «Балтики» в воскресенье, 13 августа.