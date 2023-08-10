Васютин рассказал, какое прозвище дали Эраковичу в «Зените»

Страж ворот петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал о прозвище, которое дали в команде новичку Страхинье Эраковичу.

«Называем его Братэ, потому что он у нас один такой. Проще всего - Братэ или Эра. Но у нас есть Ерохин - Еро, поэтому чаще - Братэ, чтобы не путаться», - цитирует голкипера клубная пресс-служба.

Сербский защитник пополнил ряды петербургского клуба в летнее трансферное окно. Страхинья был куплен у белградской «Црвены Звезды» за восемь миллионов евро. В составе «Зенита» Эракович сыграл три поединка в новом сезоне, не отметившись голевыми действиями.