Непомнящий: «Зенит» перестроил свою игровую концепцию»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий, обессмертивший свое имя работой со сборной Камеруна в 1990 году на чемпионате мира, пояснил, какими он видит изменения в игре питерского «Зенита» за последние годы.

Он считает, что Сергей Семак, наставник «Зенита», вполне осознанно пошел на смену концепта игры, отказавшись от лых игроков вроде Артема Дзюбы.

- «Зенит» раньше больше играл верхом, чтобы рационально использовать тех игроков, которые были в его составе. Это и Артем Дзюба, и Сердар Азмун, который хорош и в воздухе, и на подборе очень хорошо играет. С их уходом Семак перестроил игру, - цитирует слова Непомнящего издание Газета.Ru.