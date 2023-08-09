Гайч: Мы сможем навязать борьбу за титул

Форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч оценил шансы «армейцев» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

«Мы знаем, что «Зенит» потерял ключевых игроков, мы готовы бороться до конца. Думаю, что сможем навязать борьбу за титул», — заявил аргентинский нападающий в интервью «Матч ТВ». Также игрок отметил, что полностью сфокусирован на игре за ЦСКА и конкуренции за место в основе.

Напомним, что на старте нынешнего сезона «армейцы» набрали шесть очков в трёх турах, занимая пятое место в турнирной таблице. Ранее подопечные Владимира Федотова уступили «Зениту» Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.