Кечинов знает, как обыграть «Урал»

В четвертом туре российского чемпионата по футболу московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «Уралом», причем в гостях, но бывший полузащитник клуба Валерий Кечинов уверен в том, что «Спартак» может обыграть соперника и одержать четвертую победу кряду в текущем чемпионате.

- Внимательность, концентрация, не терять позицию. Вот три тезиса для игрока на стандартах у своих ворот. Да и не только на стандартах, но и при обороне вообще. Всегда так было, - цитирует слова Кечинова издание Газета.Ru.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится уже в пятницу, одиннадцатого августа.