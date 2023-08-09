Кечинов ответил, сыграет ли он против сборной мира

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Кечинов принял решение по поводу того, сыграет ли он против сборной мира в товарищеском благотворительном матче. Предложение поступило от Российского футбольного союза - и Кечинов решил ответить на него согласием.

Этот матч, в котором сразятся ветераны московского «Спартака» и сборной мира, пройдет ровно через месяц, девятого сентября. Матч состоится в память о другом спартаковце, современнике Кечинова - одессите Илье Цымбаларе.

- Я получил предложение от РФС, так что если все будет нормально, то смогу принять участие. Надеюсь, что получится что-то обсудить, поиграть и получить положительные эмоции, - цитирует слова игрока Газета.Ru.