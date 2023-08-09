Сергеев: «Коваленко — перспективный футболист, у него всё получится»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос об адаптации в команде хавбека Александра Коваленко.

«Помогаю ли Коваленко с адаптацией? Обязательно (улыбается). Пока тяжело, но нормально, он после травмы сейчас наберет форму. Перспективный футболист. Думаю, у него все получится», — приводит слова Сергеева Metaratings.

20-летний Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в текущее трансферное окно. За «сине-бело-голубых» игрок появился на поле в двух матчах Кубка России и в одной встрече РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Трудовой договор Коваленко с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.