Коваленко: «Крылья Советов»? Не-не, закрыли эту тему»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что футболист может уйти в аренду в «Крылья Советов».

«Крылья Советов»? Не-не, все, закрыли эту тему (улыбается). Игровое время? Думаю, шансик будет, надо будет просто им воспользоваться и все», — приводит слова Коваленко Metaratings.

20-летний хавбек перебрался в «Зенит» из «Сочи» в текущее трансферное окно, однако прошлый сезон футболист провел в аренде в «Крыльях Советов».

В нынешнем сезоне Коваленко появился на поле в трех играх во всех турнирах, но не отметился голевыми действиями.

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость Коваленко оценивается в 2,8 млн евро.