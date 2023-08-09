Семак — о возможном уходе Коваленко: У «Зенита» не так много игроков, чтобы ими разбрасываться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Александра Коваленко.

«Слухи об аренде Коваленко не являются правдой. Я впервые от вас об этом слышу. Конечно же, мы на него рассчитываем уже в этой части сезона», — приводит слова Семака Metaratings.

Специалист отметил, что у «Зенита» не такое большое количество футболистов, чтобы разбрасываться ими.

Напомним, в летнее трансферное окно 20-летний Коваленко перебрался в «Зенит» из «Сочи». В текущем сезоне хавбек сыграл в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.