Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о возможном уходе Коваленко: У «Зенита» не так много игроков, чтобы ими разбрасываться

09 Августа 2023 • 21:20 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Александра Коваленко.

«Слухи об аренде Коваленко не являются правдой. Я впервые от вас об этом слышу. Конечно же, мы на него рассчитываем уже в этой части сезона», — приводит слова Семака Metaratings.

Специалист отметил, что у «Зенита» не такое большое количество футболистов, чтобы разбрасываться ими.

Напомним, в летнее трансферное окно 20-летний Коваленко перебрался в «Зенит» из «Сочи». В текущем сезоне хавбек сыграл в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Коваленко трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
22:51 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» перестроил свою игровую концепцию»
22:43 · Кубок России
Квеквескири оценил важность победы над ЦСКА
22:30 · Россия. Премьер-лига
Гайч: Мы сможем навязать борьбу за титул
22:27 · Кубок России
«Динамо» пропустило в третий раз от «Краснодара»
22:16 · Кубок России
«Динамо» снова впереди в игре с «Краснодаром» благодаря дублю Грулёва
22:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов знает, как обыграть «Урал»
21:58 · Кубок России
«Краснодар» сравнял счёт в игре с «Динамо» сразу после перерыва
21:58 · Россия. Премьер-лига
Кечинов ответил, сыграет ли он против сборной мира
21:51 · Кубок России
Васютин: «Готовились к непростому матчу»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Коваленко — перспективный футболист, у него всё получится»
21:46 · Кубок России
Евсеев: «По ходу игры с ЦСКА уже думали о «Зените»
21:39 · Кубок России
Бобёр — о матче «Крылья Советов» - «Зенит»: «Ничейный результат был бы справедливее»
21:32 · Кубок России
«Краснодар» отыграл один мяч у «Динамо» и не забил пенальти
21:32 · Кубок России
Голкипер «Оренбурга»: «Просто выручил команду»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: «Крылья Советов»? Не-не, закрыли эту тему»
Все новости
Рекомендуем